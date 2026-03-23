Nach der Landtagswahl: Söder warnt SPD vor Linksrutsch – Ruf nach Reformen

München - CSU-Chef Markus Söder warnt nach der deutlichen Niederlage bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vor einem Linksrutsch. Die CSU freue sich zwar sehr über das Ergebnis der CDU in Rheinland-Pfalz, "wir sehen aber gleichzeitig die Dramatik beim Koalitionspartner SPD", sagte der bayerische Ministerpräsident in München. Wenn man sich die Ergebnisse der SPD anschaue, "ist es schon sehr schwierig". Er hoffe weiter auf eine konstruktive Zusammenarbeit von SPD und Union in der Bundesregierung.