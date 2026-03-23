Nach der Landtagswahl: Söder warnt SPD vor Linksrutsch – Ruf nach Reformen

Söder: Brauchen Reformen mit richtiger Balance

"Wir hoffen sehr, dass aus den Wahlergebnissen die richtigen Schlüsse gezogen werden bei der SPD. Ein falscher Schluss wäre aus unserer Sicht, linker zu werden, sondern wir brauchen eher Reformen", sagte Söder. "Ja, es wird Reformen brauchen, aber mit richtiger Balance, sonst bekommt die AfD neues Futter. Dies werden wir über die nächsten Tage mit CDU und mit SPD diskutieren." Die Koalition im Bund muss in den kommenden Wochen einige umstrittene Reformen – etwa zur Finanzierung der Krankenversicherung und im Bereich Rente.