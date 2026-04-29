Bamberg/München - Noch gibt's "Büro-Sharing" mit dem Amtsinhaber, doch bald gehört Sebastian Niedermaier das OB-Büro im Bamberger Rathaus alleine: Vom 1. Mai an ist er offiziell Oberbürgermeister der Stadt, nachdem er am 22. Mai die Stichwahl gewonnen hatte. Der Übergang ist fließend, schon seit Wochen ist Niedermaier dabei, sich einzuarbeiten, viele Ansprechpersonen kennenzulernen. Auch die Zusammenarbeit mit Andreas Starke, der zwei Jahrzehnte an der Stadtspitze stand und nicht wieder zur Wahl angetreten war, klappe gut: "Es ist von Vorteil, dass der Andi Starke und ich uns gut verstehen."