Nach der Kommunalwahl: Etwas mehr Frauen in Kommunalparlamenten - Zuwachs gering

Der Stimmenanteil der CSU ging im Vergleich zur Wahl 2020 von 34,5 auf nun 32,5 Prozent zurück. Die Grünen fuhren Verluste ein, wurden aber mit bayernweit 13,6 Prozent erneut zweitstärkste Kraft in den genannten Kommunalparlamenten. Die SPD sackte heuer weiter auf 12,3 Prozent ab. Die AfD verbesserte ihr Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Wahl von 4,7 auf 12,2 Prozent. Die Freien Wähler legten minimal von 11,9 auf 12,1 Prozent zu.