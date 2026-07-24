Drei Firmen gehören zur neuen Lebenswelten Holding. Alle tragen sie die Bezeichnung „Sozialverbund Südthüringen“ im Namen. Etwa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen seit Anfang Juni unter diesem Firmendach 800 Klienten. Damit sei der Großteil der Beschäftigten der insolventen Lebenshilfe Südthüringen übernommen worden, sämtliche Betreuungen konnten in der Insolvenzzeit abgesichert werden, schildert der bisherige und neue Geschäftsführer Christoph Kubald.