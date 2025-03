Wiesbaden/Erfurt (dpa/th) - 32.842 Mütter und Väter haben im vergangenen Jahr in Thüringen Elterngeld erhalten. Die Zahl ging verglichen mit dem Vorjahr um 3.038 Empfänger zurück, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorgeht. Zudem war es die niedrigste Zahl an Empfängern seit 2018 in Thüringen. Damals bezogen rund 46.480 Eltern die Lohnersatzleistung. Gleichzeitig geht seit Jahren die Zahl der in Thüringen geborenen Kinder zurück.