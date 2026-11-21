Deshalb müsste das System aus Sicht von Bräuer flexibler werden, damit Familien passend zu ihrer Lebenssituation planen und die Elternzeit relativ spontan nehmen können. "Außerdem würde ich vorschlagen, das Elterngeld bis zu einer bestimmten Gehaltsgrenze so weit aufzustocken, dass es dem Gehalt entspricht." Auch Rollenvorbilder könnten ihr zufolge hilfreich sein - also andere junge Männer, die von den positiven Erfahrungen in ihrer Elternzeit berichten.

In einer japanischen Untersuchung zeigten gerade diese Vorbilder Wirkung. In Japan nehmen Väter nach wie vor nur kurz eine Auszeit - wenn überhaupt, berichtet Professor Shintaro Yamaguchi von der Universität in Tokio. Für die Studie entwickelten er und sein Team ein zweistündiges Training für 1.200 männliche Angestellte, das berufstätige Väter leiteten. Darin ging es um positive Einstellungen zum Vaterschaftsurlaub und darum, Ängste vor negativen Folgen zu zerstreuen.

Befragungen zeigten später: Die Trainingsteilnehmer verbrachten am Wochenende nicht nur mehr Zeit mit ihren Kindern. Sie unterstützen auch ihre Frauen im Haushalt, sodass diese ihre Wochenarbeitszeit erhöhen konnten.