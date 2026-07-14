Nach der Fußball-WM Haaland mit Waschbär-Souvenir - Fast 90.000 feiern Norweger

Fast 90.000 Menschen auf 450 Metern

Vom Flughafen Gardermoen ging es zum Osloer Schloss, wo die Mannschaft von König Harald, Prinz Haakon und anderen Mitgliedern der Königsfamilie empfangen wurde. Mit der Kleiderordnung nahm man es nicht so genau, einige Spieler kamen in kurzen Hosen. Borussia Dortmunds Julian Ryerson trug Flip-Flops. "Er hat uns zu Hause willkommen geheißen und uns zu unserer Leistung gratuliert", sagte Kapitän Martin Ödegaard über die Begegnung mit dem 89 Jahre alten König.