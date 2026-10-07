Das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden dürfte mindestens belastet, wenn nicht gänzlich zerstört sein. Ronaldo selbst rechnet mit einer Sperre durch den Verband, kündigte aber an, im Anschluss wieder ganz normal zur Verfügung zu stehen.

Cheftrainer hat Vertrag bis zur WM 2030

Nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte Ronaldo bereits das Ende seiner Nationalteamkarriere ins Auge gefasst. "Nach Abschluss des Turniers, noch auf dem Rückflug aus den USA, bat mich der Präsident des Verbandes nachdrücklich, meine Entscheidung zum Abschied zu überdenken, da die FPF wollte, dass ich weitermache", betonte Ronaldo.

Auch sei er bei der Suche nach dem neuen Nationaltrainer um eine Meinung zu Jorge Jesus gebeten worden. "Ich teilte dem Verbandspräsidenten mit, dass dies meiner Meinung nach die richtige Wahl wäre", schrieb Ronaldo.

Jesus unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2030 und verantwortet demnach nicht nur die Nations League im nächsten Sommer sowie die EM 2028 in Großbritannien, sondern auch die Heim-WM in knapp vier Jahren. Dass beide - Cheftrainer Jesus und der dann 45 Jahre alte Ronaldo - dann für Portugal am Start sind, ist in den vergangenen Tagen sukzessive unwahrscheinlicher geworden.