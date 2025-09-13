Anja Löffler ist noch immer angetan. Die Geraer Architektin hat die denkmalgerechte Restaurierung der Kapelle von Schloss Reinhardsbrunn begleitet. Die dreijährige Arbeit habe ihr viel bedeutet, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Handwerker waren unglaublich engagiert. Es war ein schönes Miteinander mit allen Beteiligten.“ An diesem Samstag, am Vorabend des alljährlichen Tags des offenen Denkmals, wird die Schlosskapelle offiziell wiedereröffnet. Es ist ein Meilenstein bei der wohl noch Jahre dauernden Sanierung von Schloss und Park Reinhardsbrunn.