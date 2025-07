Nach der Einigung mit den USA: Söder fordert Kompensationen für Wirtschaft nach Zoll-Deal

Ruf nach Erleichterungen für Wirtschaft in Deutschland

Es sei beispielsweise "jetzt elementar wichtig, so schnell wie möglich", einen Industriestrompreis einzuführen, der die Möglichkeit biete, die Energiekosten so weit zu senken, dass die Belastungen durch die Zölle etwas ausgeglichen würden, betonte Söder. Zudem erteilte er neuen Steuern in der Europäischen Union für die Industrie eine klare Absage: "Das wäre völlig kontraproduktiv. Wir müssen einfach weniger Green Deal machen in Europa, sondern einen Economic Deal."