Stuttgart - Aus Enttäuschung über die 0:1-Niederlage mit Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart hat Stürmer Niclas Füllkrug im ZDF ein Interview abgebrochen. Nach seinem ersten Spiel ohne Treffer seit sieben Partien wollte der 33-Jährige keine Fragen zur Nationalmannschaft beantworten. "Ein bisschen Respekt. Wir haben gerade ein Spiel verloren. Das ist gerade nicht in meinem Kopf", sagte Füllkrug am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" auf die Frage, welchen Stellenwert die Nominierung nach mehr als einem Jahr für ihn hat.