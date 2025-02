Die Partei um Parteichef Hubert Aiwanger habe ein "absolutes Desaster erlebt", mit einem Einbruch um drei Prozentpunkte in Bayern seien sie auf die "Ebene einer Splittergruppe" abgerutscht, so Söder. Die CSU regiert in Bayern mit den Freien Wählern, Aiwanger ist seit 2018 stellvertretender Ministerpräsident.