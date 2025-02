Hagen und Hessel hatten die Bayern-FDP auch als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl geführt, Hagen auf Listenplatz eins, Hessel auf Listenplatz zwei. Am Ende stürzte die FDP in Bayern von 10,5 Prozent bei der Wahl 2021 auf nur noch 4,2 Prozent ab. Bundesweit scheiterte die FDP mit 4,3 an der Fünf-Prozent-Hürde und ist damit nicht mehr im neuen Bundestag vertreten.