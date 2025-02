Eppelmann ergänzte, viele Träume seien nach der Einheit nicht in Erfüllung gegangen. Die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, sei nicht als Befreiung wahrgenommen worden. Und die Suche nach Kompromissen werde nicht als positiv anerkannt. "Den uns Nachfolgenden geben wir gar nicht die Chance, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was ist Demokratie, was bedeutet Diktatur und was müssen wir tun, damit Demokratie verbessert werden kann", sagte der ehemalige CDU-Politiker, in der Wendezeit DDR-Minister für Abrüstung.