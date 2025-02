Also steht nur noch das SPD-Fragezeichen hinter Felßners Karriereplan. Bislang ist aber kein gesteigertes Interesse der Sozialdemokraten an dem Ministerium überliefert. Fakt ist aber: Noch haben die Sondierungen über eine Koalition nicht begonnen. Und bekanntlich werden die Ressortzuschnitte und Ministerposten erst ganz am Ende geklärt. Entschieden ist also noch gar nichts.