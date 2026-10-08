München/Berlin - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat den Beginn der rot-grün-roten Sondierungen in Berlin scharf kritisiert. "Dass SPD und Grüne in Berlin mit Antisemiten sondieren wollen, ist ein absoluter Skandal und sollte auch den Parteispitzen mehr als zu denken geben", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur und fügte hinzu: "Dies am Tag nach dem Jahrestag des Hamas-Massakers bekannt zu geben, ist an Geschmack- und Pietätlosigkeit nicht zu überbieten. Das beschmutzt das Ansehen unseres ganzen Landes."