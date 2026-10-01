Nach der Berlin-Wahl Bei Dreiergesprächen noch keine Einigung über Antisemitismus

Co-SPD-Chef Steffen Krach war bereits am Mittwoch davon ausgegangen, dass es nicht nur ein Vorgespräch geben werde. "Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit." Nach dem ersten Treffen sagte er, dass das zweite "Vorgespräch" nicht am Freitag geplant sei. Dem Vernehmen nach könnte es am Samstag stattfinden, offiziell liegen dazu aber keine Angaben vor. Strategie der drei Parteien ist offensichtlich, weitere Beratungen ohne wartende Journalisten vor der Türe zu führen und erst im Falle einer Einigung zu informieren.