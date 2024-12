Nach den Vorfällen in Suhl: Mantlik missbilligt Fanverhalten

Zur Vermittlung und Beruhigung in beiden Vereinen hat Mantlik dem Schweriner SC einen Austausch per Videokonferenz angeboten. „Wir pflegen in den Vorständen ein sehr gutes Verhältnis, sind Partner und haben in der Vergangenheit Spielerinnen aus Schwerin ausgeliehen. Andererseits sind gute Spielerinnen von Suhl nach Schwerin gegangen. Deshalb sollten beide Seiten ein offenes, klärendes Gespräch suchen, damit sich alle wieder auf das Sportliche konzentrieren können.“