Nach den Landtagswahlen Regierungschefs Voigt und Rhein warnen vor Steuererhöhungen

Erfurt - Die CDU-Ministerpräsidenten von Thüringen und Hessen, Mario Voigt und Boris Rhein, warnen die schwarz-rote Koalition vor zusätzlichen Steuerbelastungen wie der geplanten Zuckersteuer. "Ich halte nichts von Steuererhöhungen in diesen Zeiten", sagte Voigt der "Bild" auf eine Frage nach diesem Vorhaben. Dem "Handelsblatt" sagte er, die zentrale Frage der Menschen laute: Können wir uns das Leben noch leisten. "Deshalb sollte es keine zusätzlichen steuerlichen Belastungen auf Lebensmittel geben."