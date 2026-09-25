Nach den Landtagswahlen Regierungschefs Voigt und Rhein warnen vor Steuererhöhungen

Voigt sagte der "Bild" mit Blick auf Merz: "Ich glaube, dass der Bundeskanzler und Parteivorsitzende ja selber deutlich gemacht hat, dass es für ihn auch darum gehen muss, Dinge zu verändern, und wir brauchen einen inhaltlich-programmatischen Neuanfang und einen Kurswechsel." Zugleich betonte er, er finde es immer zu einfach, auf einzelne Personen zu zeigen - es sei wichtig, "dass wir gemeinschaftlich darüber reden, was besser gemacht werden kann".