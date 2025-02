Ilmenaus Pastorin Magdalene Franz-Fastner hat den Vorwurf des AfD-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Jens Dietrich, sie hätte auf einer Demonstration vor wenigen Tagen die Vorbehalte der Partei gegen die Förderung mancher Ilmenauer Kulturvereine mit der Judenverfolgung zur Nazizeit in Verbindung gesetzt und damit die Gräueltaten des Dritten Reiches verharmlost, zurückgewiesen. Eine solche Unterstellung sei „abenteuerlich, wenn man bedenkt, was andere seiner Parteikollegen in diesem Zusammenhang bereits geäußert haben“, so die Pastorin.