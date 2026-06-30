Nach dem WM-Aus: Deutschland im Tal der Tränen?

In Phasen des Umbruchs wurde Deutschland Weltmeister

Wenn man zurückschaue, sehe man, dass Deutschland immer dann Weltmeister geworden sei, wenn es sich in einer gesellschaftlichen Aufbruchsphase befunden habe: 1954 beim "Wunder von Bern" hatte gerade das Wirtschaftswunder eingesetzt. 1974 fiel in eine Zeit der demokratischen Erneuerung unter den SPD-Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt.

1990 war das Jahr der deutschen Einheit. "Und 2014 war der Höhepunkt der saturierten Merkel-Jahre, als wir uns gleichsam im Auenland wähnten. Jetzt dagegen sind wir in einer Situation, in der wir auf allen Ebenen spüren: Das Land ist blockiert."

Wie kommt Deutschland aus diesem Tief nun wieder heraus? Erstmal braucht es eine Phase der Trauer, des Verarbeitens. "Das ist wichtig", sagt Grünewald. "Abschied nehmen von dem Traum, dass wir eine grandiose WM spielen." Und dann? "Wichtig wäre, dass wir in eine Zeit des Erwachens kommen. Dass wir die Realitäten anerkennen und Probleme wirklich angehen. Das geht sicher nicht ohne schmerzhafte Veränderungen." Im besten Fall hätte das WM-Aus dann einen Schockeffekt mit heilender Wirkung.

Was das Land jetzt braucht, ist Aufbruchsstimmung

Was jetzt überhaupt nichts nütze, sei, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und Schuldige durchs Dorf zu treiben, warnt Grünewald. Aufbruchsstimmung erzeuge man nur, wenn man aufeinander vertraue und die Dinge mit einem klaren Ziel vor Augen gemeinsam anpacke. In der Politik setze das ein Gerechtigkeitsprinzip voraus - bei den Reformen müssten alle mitmachen, keiner dürfe ausgenommen und geschont werden.

Ein bisschen Aufbruch gab es ja schon - in der vergangenen Woche nach der Vorstellung der Pläne zur Rentenreform. Die Pläne, die allgemein viel Zustimmung gefunden hätten, seien ein Anfang, sagt Politik-Professor Falter. "Wenn sie jetzt auch noch die Einkommenssteuer-Reform hinbekommen, dann könnte das Fußball-Debakel bald schon in Vergessenheit geraten - dann wäre das nur noch ein böser Traum in einer viel zu heißen Sommernacht."

Wolfgang Niedecken hat noch eine aufbauende Botschaft parat. "Was heißt hier alles depri?", fragt er. "Ich bin zuallererst Fußball-Fan. An zweiter Stelle bin ich Fan des 1. FC Köln. Und an dritter Stelle Fan der Nationalmannschaft. Leute, in erster Linie geht es hier um Fußball. Und der Fußball ist nicht zu Ende. Die WM geht weiter. Ich freue mich noch auf viele schöne Spiele."