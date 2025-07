Der Waldbrand auf der Saalfelder Höhe war am vergangenen Mittwoch in der Nähe des Orts Gösselsdorf ausgebrochen. Am Montag war das Feuer nach Angaben des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt unter Kontrolle. Allerdings flammten immer noch kleinere Feuer auf. Zeitweise waren mehr als 650 Feuerwehrleute, das technisches Hilfswerk und viele andere Helfer im Einsatz gewesen.