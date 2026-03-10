Nach dem Wahlsonntag: Fünf Erkenntnisse aus den Kommunalwahlen in Bayern

So chancenlos die AfD bei Personenwahlen auch ist: Die Zahl ihrer Mandate in den Stadt- und Gemeinderäten sowie in den Kreistagen wird die Partei deutlich ausbauen. In einigen Kreistagen oder Stadträten wird die AfD künftig gar zweitstärkste Kraft. Das wird sich auch im landesweiten Ergebnis widerspiegeln - dafür werden die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt. Vor sechs Jahren holte die AfD hier landesweit 4,7 Prozent. Das werden heuer schon deshalb deutlich mehr werden, weil die AfD diesmal flächendeckend mit Listen angetreten ist.