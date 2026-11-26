„Nichts ist mehr da.“ Weder der Moment, als ihr das Pferd ins Auto krachte. Auch nicht, dass sie danach ihren Mann per Handy angerufen haben soll. Und schon gar nicht ein Gespräch mit einer Polizistin zum Hergang des Unfalls. Silvia Brabant zuckt mit den Achseln: „Das ist alles weg, null Erinnerung.“ Dass es für die Sonnebergerin mit Blaulicht und Martinshorn von Föritz ins Sonneberger Krankenhaus ging, von dort im Hubschrauber nach Bayreuth, ihre Rückverlegung nach zwei Nächten ebenfalls im Helikopter – von all dem ist nicht einmal ein Schatten im Gedächtnis.