Im Landesklasse-Match am Sonntag gegen Steinbach-Hallenberg benötigte der Hildburghäuser Christoph Peters für seinen ersten Doppelpack zur 2:0-Führung gerade mal 60 Sekunden. Noch vor dem Seitenwechsel legte der Angreifer mit einem zweiten Doppelpack zum zwischenzeitlichen 6:0 nach. Für seine vier Tore brauchte er also gerade mal 33 Minuten. Er hat somit in einem Spiel in der Landesklasse so viele Tore erzielt wie bei seinen Einsätzen im Kalenderjahr 2025 in der Kreisoberliga-Mannschaft in Summe. Wir fragten also am Sonntag nach.