Nach dem Tod Hubert Aiwangers: Freie Wähler trauern gemeinsam um Aiwanger

Personaldebatten oder gar -entscheidungen gab es bei dem Treffen aber nicht, stellte der Generalsekretär klar und betonte: "Wir werden jetzt keine solche Debatte führen." Das sei zu früh und der "völlig falsche Zeitpunkt". Auch ein Sprecher der Freien Wähler auf Bundesebene erklärte, es gehe höchstens um organisatorische Fragen oder mögliche Zeitachsen.