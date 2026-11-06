München (dpa/lby) - Auf der Suche nach einem Nachfolger für den überraschend verstorbenen Parteichef Hubert Aiwanger stehen die Freien Wähler (FW) laut Politikwissenschaftler Constantin Wurthmann vor großen Herausforderungen. "Sie müssen das personelle Vakuum erst mal füllen und das wird schwierig bis unmöglich sein", sagte der Professor für Politisches Verhalten und Repräsentation an der Universität Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Eine Nachfolge zu finden, die in der Lage sei, "die Strahlkraft, die ein Hubert Aiwanger hatte, auszufüllen" – daran entscheide sich "im Endeffekt die Zukunft der Freien Wähler in Bayern".