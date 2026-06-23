Das Ende der Marke Tegut ist bundesweit beschlossene Sache. Die Schweizer Migros zieht sich aus dem Deutschlandgeschäft zurück, die Supermarktkette wird aufgeteilt. Für den Tegut-Markt in Viernau gibt es jedoch eine konkrete Perspektive, wie Ortsteilbürgermeister Gregor Kleinschmidt mitteilt. Der Standort gehört zu den 36 Filialen, die künftig vom Bremer Nahversorger Tante Enso übernommen werden sollen.