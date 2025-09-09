Nach dem Sturz der Regierung Krise in Paris: Wird Frankreich zum Risiko für die Eurozone?

Wie kann die EZB notfalls eingreifen?

Sollten die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen weiter deutlich steigen, könnte die EZB Stützungskäufe tätigen, glaubt Gitzel. So verfügt die Notenbank über das "Transmission Protection Instrument" (TPI), in dessen Rahmen die EZB im Krisenfall Anleihen einzelner Eurostaaten in unbegrenztem Umfang kaufen könnte. Allerdings gibt es dafür Hürden: Das Programm diene dazu, "Länder zu schützen, die ungerechtfertigten Marktangriffen ausgesetzt sind, und nicht solche, die schlechte finanzpolitische Entscheidungen treffen", erläutert Berenberg-Ökonom Felix Schmidt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde äußerte sich kürzlich relativ allgemein zur Krise in Frankreich. "Jeder drohende Regierungssturz in einem Land der Eurozone ist besorgniserregend", sagte sie dem Sender Radio Classique. Das französische Bankensystem sei aber besser aufgestellt als während der letzten Finanzkrise und sie erwarte nicht, dass Frankreich zur Sanierung seiner Finanzen Hilfe vom Internationalen Währungsfonds (IWF) anfragen werde.

Fragen zu Frankreich wird sich Lagarde auch nach dem Zinsentscheid der EZB an diesem Donnerstag stellen müssen. Gut möglich, dass die Lage in Paris die Zentralbank noch stärker beschäftigten wird.