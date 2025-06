Nach dem Sturz Assad Rave in Damaskus - Syrien will tanzen

"Ehrlich gesagt, bin ich mit Angst hierhergekommen", sagte eine andere Besucherin. Es habe zwar Checkpoints gegeben, Sicherheitskräfte seien unterwegs, aber die Stimmung auf den Straßen habe sich geändert. Es müsste sichere Räume - "safe spaces" - für Menschen geben, die Musik und Partys lieben. "Wir brauchen das, um von all dem loszulassen, was sich in uns angestaut hat."

Ungewisse Zukunft Syriens

Wie es im Syrien post-Assad weitergeht, bleibt auch ein halbes Jahr nach dem Sturz des Machthabers ungewiss. International und auch in dem vom Bürgerkrieg geschundenen Land selbst sorgen jüngste, tödliche Angriffe auf Minderheiten weiterhin für Sorge.

Zuletzt hatten islamistische und der Regierung nahestehende Kämpfer Mitglieder der drusischen Minderheit angegriffen und Dutzende getötet. Erst im März wurden Hunderte Menschen bei einer Militäroperation der Übergangsregierung getötet. Ausgelöst wurde diese durch Angriffe von Assad-Anhänger. Die meisten Opfer waren dabei Alawiten - eine Glaubensgemeinschaft, der auch Assad angehört.

"Es ist wichtig, dass wir weitermachen"

Ob es sich zum Positiven oder Negativen entwickle, entscheide sich jeden Tag neu, sagt der Eventveranstalter Zarif. Feststehe für ihn nur eines: "Verlassen werde ich dieses Land nicht. Es sei denn, sie schmeißen mich raus." Er wolle laut bleiben und den Menschen weiterhin Veranstaltungen bieten. "Es ist wichtig, dass wir weitermachen", betont er.

DJ Nuria war vorerst nur für einen Gig in Damaskus, hat danach in der libanesischen Hauptstadt Beirut aufgelegt und stand schon wenige Tage später wieder an den Turntables in Berlin. "Ich hatte Angst, dass die Menschen Angst haben zu meiner Party in Damaskus zu erscheinen", sagt die DJ. Aber das Gegenteil sei passiert. Sie will nach Syrien zurückkommen, sagt sie. "Spätestens zum 8. Dezember - zum Tag der Freiheit."