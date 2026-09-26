Der Orkan, der Ende August Schneisen in Nordgebiete des Thüringer Waldes schlug, hat in Floh-Seligenthal gravierende Schäden angerichtet. Gemeindeförster Nico Lohfing war zunächst von 2000 Festmetern Sturmholz ausgegangen - und hatte bei der Schätzung schon hochgegriffen. Tatsächlich hat der kurze, aber starke Windstoß, Bäume mit einem Volumen von rund 4000 Festmetern umgeworfen und abgebrochen, die Hälfte der jährlichen Erntemenge. Und das alleine im gut 1000 Hektar großen Gemeindewald, Privateigentümer ausgenommen.