Als Mathias Nüchterlein vor Jahren den Thriller Blackout von Marc Elsberg las, war er fasziniert – und alarmiert. Der Roman beschreibt mit dramatischer Wucht, wie ein europaweiter Stromausfall das öffentliche Leben binnen Tagen an den Rand des Zusammenbruchs bringt. „Manche Szenen sind sicherlich überzeichnet“, räumt der Kreisbrandinspektor von Sonneberg ein, „aber die Grundproblematik ist sehr real.“ Besonders hat ihm die Reaktionen auf die Katastrophe hält er für realistisch. Jetzt, nach dem großflächigen Stromausfall in Spanien und Portugal Ende April, wirkt die Fiktion beängstigend nah an der Wirklichkeit.