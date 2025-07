Am Rande eines anderen Termines sprach der Autor dieser Zeilen am 3. Juli 2025 den parteilosen Stadtrat Hardy Herbert (Mitglied der Fraktion CDU/FDP) auf das stadtgeschichtlich-mediale Zentrum (SMZ) an. Der 49-Jährige sagt: „Das war eine schwierige Vernunftsentscheidung, um die Finanzkraft der Stadt Bad Salzungen über alle Ortsteile hinweg zu erhalten.“ Der Steuerberater und Hobbymusiker habe Verständnis dafür, dass der Beschluss vom 25. Juni 2025 „nachwirkt“. Herbert: „Wir werden unser Versprechen halten und auch das Stadtarchiv fortentwickeln. Wir müssen es uns nur leisten können.“ Aus seiner Sicht seien „die Räume für das Archiv erst mal da, Verbesserungspotenzial gibt es immer.“ Jetzt müsse man erst einmal mit dem arbeiten, „was wir haben“. Als Priorität für die Stadt Bad Salzungen benennt Hardy Herbert in dem Gespräch mit unserer Redaktion die Solewelt sowie die Gartenstadt Allendorf. Was das Archiv betrifft „werden wir Lösungen gerne mit allen Fraktionen gemeinsam erarbeiten, sobald sich die Gemüter etwas beruhigt haben“.