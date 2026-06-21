Was sich an jenem 30. Mai 2026 in der 90. Minute der Partie SG Heldburg/Ummerstadt – SC 09 Effelder abspielt, ist – aus der Ferne betrachtet – als „grobe Unsportlichkeit“ zu werten. Unmittelbar nach dem Heldburger Führungstreffer von Christopher Hopf zum 3:2 verlässt die gesamte Mannschaft des SC 09 das Spielfeld und kehrt dann – nach internen Gesprächen und auch heftigen Wortgefechten mit den Gastgebern – zurück aufs Spielfeld. Heftige Kritik prasselt nun auf die Gäste hernieder. Diese sehen sich daraufhin veranlasst, einen sogenannten „Sonderbericht“ an den Kreisfußballausschuss (KFA) Südthüringen zu verfassen. Darum geht es weniger um Schuldzuweisungen. Dieser „Sonderbericht“ lässt die Handlungen des SC 09 nachvollziehbarer erscheinen und wertet weder die Leistung des Kreisliga-Meisters noch die des Schiedsrichters ab. Im Gegenteil ...