Die zwölf Piccolo-Sekt, die unsere Zeitung zur Feier des Tages rasch für die VfB-Spielerinnen organisiert hatte und die beim Gang in die Kabine direkt neben der Auswechselbank gekühlt bereitstanden, verschwanden rasch wieder im Fanbus. „Nächste Woche vielleicht“, sagte Trainer Laszlo Hollosy beim Anblick der kleinen Fläschchen, „bitte kein Alkohol.“ So ist er halt, der Ungar, der am Samstagabend mit seiner Mannschaft den bislang größten Erfolg in dieser so guten Saison für die Suhler Volleyballerinnen gefeiert hat: Mit dem 3:2-Auswärtscoup (16:25, 25:8. 28:26, 12:25, 19:17) beim SC Potsdam verschaffte sich der VfB eine glänzende Ausgangsposition für das Heimspiel am Samstag in Suhl. Triumphiert der VfB erneut, stünde er sensationell im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft – und der Sekt könnte womöglich fließen.