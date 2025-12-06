Nach dem Renten-Drama: Diese Hürden muss Merz bis Weihnachten noch überwinden

Heizungsgesetz

Es ist keine Reform, die sehr dringend ist - doch die Koalition kommt bei dem von der Ampel-Regierung geerbten Heizungsgesetz zunehmend unter Druck, denn Branchenverbände wollen Planungssicherheit und warnen vor Unsicherheiten für Verbraucher. Beim Koalitionsausschuss am Mittwoch soll das Heizungsgesetz erneut auf der Tagesordnung stehen. Im Koalitionsvertrag wurde ein grundlegender Kurswechsel angekündigt - aber wie hart soll der Schnitt werden? Differenzen scheint es in der Bundesregierung vor allem bei der zentralen Vorgabe zu geben, dass neue Heizungen nur eingebaut werden dürfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sowie bei den Übergangsfristen für Gasheizungen.