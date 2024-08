Antiquitäten-Sammler Die Schatz-Hüter

Seit dem Jahr 1990 betreiben Nikolaus und Daniela Zitzmann ein Antiquitäten-Fachgeschäft in Sonneberg. Die Sammlung des Ehepaars ist von enormer Bedeutung. Bestimmte Exemplare sind Unikate und so in dieser Form weltweit nur einmal verfügbar.