Die großen, bisher so unsagbar schwer zu schlagenden Stuttgarterinnen innerhalb von sechs Tagen gleich zweimal in die Schranken zu weisen, das muss den Suhler Volleyballerinnen erst einmal jemand nachmachen. Wer da noch von Glück redet, dem ist nicht mehr zu helfen. Eine ganze Liga wird dem VfB Suhl dankbar sein, wissen doch jetzt auch Schwerin, Dresden oder Münster – sie alle hat Suhl auch schon besiegt –, dass Stuttgart seinen Nimbus der Unbesiegbaren ablegen musste.