Er hatte 2008 den ersten Pokalsieg des VfB Suhl geholt. Am Sonntagabend schrieb Han Abbing, der den VfB mehrere Jahre trainiert hatte, an unsere Redaktion: „Ich hatte kurz überlegt, von Berlin aus den Zug nach Mannheim zu nehmen, um das Finale live zu verfolgen. Letztlich bin ich dann doch nicht gefahren und habe immer wieder mal auf den Zwischenstand geschaut – bis ich schließlich feststellen konnte, dass Suhl nach 18 Jahren wieder Pokalsieger ist. Herzlichen Glückwunsch an das Team, den Staff, die Fans – ein fantastisches Ergebnis und für jeden einzelnen ein ganz besonderes Erlebnis.“