 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Abbing an Hollosy: „Genieß den Moment“

Nach dem Pokaltriumph Abbing an Hollosy: „Genieß den Moment“

Der erste Pokalsieger-Trainer des VfB Suhl gratuliert dem aktuellen. Und hat einen besonderen Tipp für seinen Nachfolger.

Nach dem Pokaltriumph: Abbing an Hollosy: „Genieß den Moment“
1
Legendäres Foto: Der damalige VfB-Trainer Han Abbing nach dem Suhler Pokalsieg 2008. Foto: imago sportfotodienst

Er hatte 2008 den ersten Pokalsieg des VfB Suhl geholt. Am Sonntagabend schrieb Han Abbing, der den VfB mehrere Jahre trainiert hatte, an unsere Redaktion: „Ich hatte kurz überlegt, von Berlin aus den Zug nach Mannheim zu nehmen, um das Finale live zu verfolgen. Letztlich bin ich dann doch nicht gefahren und habe immer wieder mal auf den Zwischenstand geschaut – bis ich schließlich feststellen konnte, dass Suhl nach 18 Jahren wieder Pokalsieger ist. Herzlichen Glückwunsch an das Team, den Staff, die Fans – ein fantastisches Ergebnis und für jeden einzelnen ein ganz besonderes Erlebnis.“

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Nach dem Pokal-Triumph: Hollosy: „Ich bin allen so dankbar“

01.03.2026 09:49 Nach dem Pokal-Triumph Hollosy: „Ich bin allen so dankbar“

Der Trainer des VfB Suhl Lotto Thüringen weiß nicht wohin mit seinen Gefühlen, denkt im größten Glücksmoment aber auch an seine Unterstützer.

Dann richtete Abbing, der inzwischen auch in Berlin einen Wohnsitz hat, persönliche Worte an Laszlo Hollosy, den amtierenden Cheftrainer der Suhler Volleyballerinnen: „Ich weiß wie viel Leidenschaft und tägliche Arbeit es braucht, um einen kleineren Verein wie Suhl zu einem Titel zu führen. Nicht Stuttgart, nicht Dresden und nicht Schwerin – sondern Suhl ist Pokalsieger 2026. Vergiss nicht, diesen besonderen Moment auch wirklich zu genießen.“