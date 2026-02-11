Am späten Dienstagabend im Deutschen Haus waren die vielen Tränen von Merle Fräbel einigermaßen getrocknet. Brav umarmte sie auf der kleinen Bühne die gefeierte Olympiasiegerin Julia Taubitz und gratulierte artig: „Ich bin froh, dass ich mich immer mit ihr vergleichen kann. Das ist ein sehr großer Mehrwert für mich“, sagte der Pechvogel und erntete aufmunternde Beifall: „Und vielleicht muss ich künftig richtig lesen, dass es bei Olympia nicht drei, sondern vier Läufe sind.“ Taubitz und Fräbel trainieren in Oberhof bei Stützpunkt- und Co-Bundestrainer Andy Langenhan, sehen und pushen sich also fast täglich.