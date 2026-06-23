Wenn es um klare Kante gegen Antisemitismus und für das Existenzrecht Israels geht, dann ist Bodo Ramelow seit langem eine Instanz in der Linkspartei. Schon als Thüringer Ministerpräsident setzte sich der bekennende Christ vielfach für die Unterstützung jüdischen Lebens ein. Und so waren wohl viele etwas verwundert, dass die kritische Debatte nach den Israel-Reden und -Beschlüssen des jüngsten Linken-Bundesparteitags zunächst ohne eine Wortmeldung des Bundestags-Vizepräsidenten verlief.