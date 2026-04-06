Hinterschmiding (dpa/lby) - Eine Kuh hat eine Landwirtin in Hinterschmiding (Landkreis Freyung-Grafenau) gegen eine Wand gedrückt und verletzt. Die 64 Jahre alte Frau hatte laut Polizei ihre Tiere aus dem Melkstand in einen angrenzenden Laufstall getrieben. Dabei habe eine Kuh die Frau für kurze Zeit gegen eine Wand gedrückt. Ihr Mann sei zu Hilfe gekommen und habe der Bäuerin aus dem Stall geholfen, schrieb die Polizei heute über den Vorfall, der sich am vergangenen Dienstag ereignet hatte. Sanitäter brachten die 64-Jährige mit leichten Verletzungen in eine Klinik.