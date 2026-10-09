Diese Mädchen und Frauen verblüffen gerade nicht nur sich. Ein Jahr nachdem Liga-Rückkehrer Turnverein (TV) Suhl die erste Saison in der 3. Landesliga als Meister beendet und den überraschenden Aufstieg verwirklicht hatte, steht für das Team nun bereits der nächste Sprung im Thüringer Turnen im Raum. Beim Landesliga-Finale in Bad Blankenburg Ende September (26. September) schloss die erste Mannschaft des Turnvereins die Saison als Vizemeister hinter dem ESV Lok Erfurt ab. Das Team aus der Landeshauptstadt darf damit im kommenden Jahr in der 1. Landesliga antreten.