Bamberg/München (dpa/lby) - Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl sieht in der Wahl des neuen Papstes ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs in Zeiten globaler Herausforderungen. "Es war ein Moment, in dem man das Wirken des Heiligen Geistes spüren konnte", sagte Gössl.