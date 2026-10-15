Auch "Halbzeit Finanzen" setzt auf finanzielle Bildung im Profifußball. Kukulies, selbst früher Fußballspieler, hat das Angebot gemeinsam mit Philipp Klewin, Torhüter beim FC Hansa Rostock, aufgebaut. Es soll Spieler dafür sensibilisieren, ihre Finanzen während der aktiven Karriere zu ordnen und sich frühzeitig mit der Zeit nach dem Fußball auseinanderzusetzen. "Bei uns geht es wirklich auch darum, den jungen Leuten schon mal aufzuzeigen, wie endlich Fußball auch ist."

Wie gehen Lell und Co. mit der Pleite um?

Wie schnell sich die finanzielle Situation nach dem Karriereende verändern kann, zeigt Christian Lells Geschichte. Bei "Promi Big Brother" sprach der Ex-Fußballer offen über die schwierige Zeit nach seiner aktiven Laufbahn. Der Tod seiner Schwester und der Abschied vom Profifußball stürzten ihn in eine Depression. Heute versucht er als Musiker und Social-Media-Unternehmer einen Neuanfang.

Ähnlich erging es Ex-Nationaltorwart Eike Immel. Trotz hoher Einnahmen während seiner aktiven Laufbahn musste er 2008 Privatinsolvenz anmelden. Heute sucht er im Reality-TV neue Möglichkeiten. "Es ist nicht meine Stärke, mit Geld umzugehen", sagte er vor seinem Auftritt bei der TV-Show "Das große Promi-Büßen", die Ende Oktober auf der Streaming-Plattform Joyn ausgestrahlt werden soll.

Welche Positiv-Beispiele gibt es?

Dass eine Profikarriere auch den Ausgangspunkt für neue berufliche Wege bilden kann, zeigt dagegen Mathieu Flamini. Der frühere Spieler von Olympique Marseille, dem FC Arsenal und der AC Mailand gründete gemeinsam mit einem Geschäftspartner das Biotechnologieunternehmen GF Biochemicals. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet biobasierte chemische Lösungen und Rohstoffe.

Auch andere ehemalige Profis haben sich frühzeitig wirtschaftlich aufgestellt. Ex-Nationalspieler Philipp Lahm und Mario Götze investierten in verschiedene Unternehmen und Start-ups. Lukas Podolski wiederum baute sich bereits während seiner Fußballkarriere mehrere geschäftliche Standbeine auf, darunter eine Dönerkette und das Modelabel "Strassenkicker".