Nach dem Handelsdeal: Zoll-Einigung mit den USA belastet deutsche Firmen

Höhere Zollkosten werden meist weitergegeben

In der Befragung der DIHK gaben 17 Prozent der Firmen mit US-Geschäft an, dortige Investitionen zu vertagen. Weniger Investitionen in den USA nannten neun Prozent. "Die erhobenen Einfuhrzölle werden die US-Kunden vornehmlich selbst bezahlen", erläuterte Treier. Laut der Befragung wollen 31 Prozent der Unternehmen mit US-Geschäft ihren Umgang mit US-Zollkosten verändern. Davon planen 62 Prozent, sie an die Kunden weiterzugeben. Zulasten der Marge selbst tragen wollen sie demnach 15 Prozent. Die Daten stammen aus einer Sonderauswertung einer Anfang August erstmals vorgestellten Umfrage.