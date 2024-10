München (dpa/lby) - Nach dem Chaos am Münchner Flughafen lief der Betrieb am Wochenende wieder normal. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag berichteten die Pressesprecher auf Nachfrage von einem "normalen Flugbetrieb" und "normalen Ansteh-Verhalten". So lange Schlangen, wie es Fluggäste am Donnerstag erlebt hatten, gab es den Angaben zufolge nicht mehr.