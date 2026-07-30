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  4. Früherer Fürther Zorniger muss in Dänemark gehen

Nach dem ersten Spieltag Früherer Fürther Zorniger muss in Dänemark gehen

Die neue Saison in Dänemark ist erst einen Spieltag alt, da muss ein deutscher Trainer schon gehen. Dabei hat er in der vergangenen Saison die Ziele erreicht.

Nach dem ersten Spieltag: Früherer Fürther Zorniger muss in Dänemark gehen
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Alexander Zorniger ist nicht mehr Trainer in Odense. (Archivbild) Foto: Jens Niering/dpa

Odense (dpa/lby) - Der frühere Fürther Trainer Alexander Zorniger ist bereits nach dem ersten Spieltag vom dänischen Fußball-Erstligisten Odense BK freigestellt worden. Die Zusammenarbeit sei wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Ausrichtung beendet worden, teilte der Club mit. Zorniger (58) war seit einem Jahr in Dänemark tätig, zuvor war er zwei Jahre beim deutschen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth angestellt gewesen.

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Odense hatte in der vergangenen Saison als Aufsteiger den achten Tabellenplatz belegt. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison hatte es ein 0:1 bei Viborg FF gegeben. Nun erfolgte die schnelle Trennung. In Deutschland war Zorniger unter anderem auch beim VfB Stuttgart und bei RB Leipzig tätig.