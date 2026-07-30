Nach dem ersten Spieltag: Früherer Fürther Zorniger muss in Dänemark gehen

Odense (dpa/lby) - Der frühere Fürther Trainer Alexander Zorniger ist bereits nach dem ersten Spieltag vom dänischen Fußball-Erstligisten Odense BK freigestellt worden. Die Zusammenarbeit sei wegen unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Ausrichtung beendet worden, teilte der Club mit. Zorniger (58) war seit einem Jahr in Dänemark tätig, zuvor war er zwei Jahre beim deutschen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth angestellt gewesen.