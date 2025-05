Nach dem Endspiel-Sieg VfB im Rausch: Pokal-Party und neues Briefpapier

Doch zum zweiten Mal nacheinander international vertreten zu sein, bietet dem Verein die Chance, sich weiter zu stabilisieren. Ziel ist es, dauerhaft europäisch zu spielen.

"Möglicherweise können wir dadurch den einen oder anderen Spieler für uns begeistern, der vorher nicht so begeistert war", sagte Wohlgemuth. Und die zusätzlichen Millionen-Einnahmen der Europa League spielen "schon eine Rolle", so der Sportvorstand. Auf dem Rasen hatte der gebürtige Berliner mit seinen Töchtern im Publikum ein Videotelefonat gestartet. Sie seien dann zehn Minuten nach Hause gefahren. "So konnten sie sich in den eigenen Betten hinlegen. Das ist schon was Besonderes", erzählte er.

"Der Weg, den wir gerade gehen, ist enorm. Wir haben jetzt zwei phänomenale Saisons nacheinander gespielt", urteilte Woltemade. Hoeneß habe daran einen "sehr großen" Anteil.

Sektdusche für Hoeneß

Eine Wette wie einst Joachim Löw hatte Hoeneß allerdings nicht abgemacht. Der Ex-Bundestrainer, der den VfB 1997 zum Pokalsieg führte, hatte sich bei der Siegerparty damals die Haare abrasieren lassen müssen.

"Ich habe jetzt schon eine Halbglatze. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mir eine Vollglatze schneiden zu lassen. Schauen wir mal, was passiert", meinte Hoeneß schmunzelnd auf der Pressekonferenz - ehe seine Mannschaft mit einer Sektdusche für ein abruptes Ende sorgte.