Nach dem Drama um «Timmy»: Rätseln um Bilder von neuem Buckelwal in Dänemark

Kopenhagen - Nur kurze Zeit nach dem Drama um Wal "Timmy" soll erneut ein Buckelwal in dänischen Gewässern unterwegs sein. Die Dänin Linda Frølund Hansen filmte das Tier nach eigenen Angaben am Samstag von einer Brücke über den Kleinen Belt, einer Meerenge zwischen den Landesteilen Jütland und Fünen. Die Touristenführerin war gerade mit einer Gruppe beim "Bridgewalking" auf der Brücke unterwegs. "Wir haben ins Wasser unter uns geschaut - und plötzlich tauchte etwas Weißes und Spitzes auf und glitt langsam unter der Brücke hervor", sagte Hansen der Deutschen Presse-Agentur.